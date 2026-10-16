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Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 рублей за доллар к концу следующего года

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Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» ожидают ослабления рубля до 86 рублей за доллар на конец текущего года и до 90 рублей — на конец следующего. В процентном выражении прирост к концу следующего года может составить порядка 7%.

«Ключевой фактор ослабления рубля – фундаментальный — снижение покупательной способности валюты на фоне инфляции. Если в начале 2022 года курс составлял около 75 рублей за доллар, то сейчас, исходя из паритета покупательной способности, он соответствует примерно 90 рублей. Тактически другие факторы могут временно маскировать эту картину, но со временем фундаментальное влияние берёт верх», - сказал инвестиционный стратег ВТБ Алексей Корнилов на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань».

Среди дополнительных факторов, действующих в пользу ослабления рубля, спикер выделил возобновление покупок валюты Минфином: с 2022 года они практически не проводились, тогда как с мая текущего года объёмы начали расти — сначала до 1 миллиарда, затем до 5–6 миллиардов, а в текущем месяце достигли 12,1 миллиарда ежедневно.

Также значимым фактором названа цена отсечения цены на нефть в бюджетном правиле.

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