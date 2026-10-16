Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 рублей за доллар к концу следующего года

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» ожидают ослабления рубля до 86 рублей за доллар на конец текущего года и до 90 рублей — на конец следующего. В процентном выражении прирост к концу следующего года может составить порядка 7%.
Среди дополнительных факторов, действующих в пользу ослабления рубля, спикер выделил возобновление покупок валюты Минфином: с 2022 года они практически не проводились, тогда как с мая текущего года объёмы начали расти — сначала до 1 миллиарда, затем до 5–6 миллиардов, а в текущем месяце достигли 12,1 миллиарда ежедневно.
Также значимым фактором названа цена отсечения цены на нефть в бюджетном правиле.