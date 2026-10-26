 
Экономика

«PRO ДЕНЬГИ»: Когда рефинансирование реально помогает, а когда – нет? 

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

В новом выпуске речь пойдет о рефинансировании. Что вообще значит «рефинансировать кредит»? Когда рефинансирование действительно выгодно, а когда лишь загоняет в долги? Какие скрытые моменты могут «съесть» выгоду от рефинансирования? Как понять, что банк предлагает «псевдорефинансирование»? 

Об этом и не только – в 12.43. Видеотрансляция будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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