 
Экономика

Урожайность в Псковской области выше среднего уровня за предыдущие пять лет на 40%

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По результатам уборочной кампании в Псковской области урожайность по основным сельскохозяйственным культурам выше среднего уровня более чем на 40%. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Так, средняя урожайность пшеницы составляет 49,3 ц/га (в 2025 год этот показатель составлял 34,7 ц/га); ячменя - 32 ц/га (2025 год - 18,8 ц/га); рапса - 24 ц/га (2025 год - 15,5 ц/га) и картофеля - 344 ц/га (2025 год - 224,1 ц/га).

Напомним, что в Псковской области продолжается уборочная кампания. В настоящее время зерновые культуры убраны на площади 28,3 тыс. га, рапс - с 16,9 тыс. га, картофель с площади 1,5 тыс. га и овощи открытого грунта - с площади 0,3 тыс. га. 

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