Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен княгине Ольге

Слушайте завтра, 26 декабря, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) последний в уходящем году выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества».

Ведущий священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет о Святой равноапостольной княгине Ольге.

Великая княгиня, правившая Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе, первая из правителей Руси приняла христианство. Ее имя тесно связано с историей Пскова и Псковской области. Отсюда она была родом — из Выбут, здесь с ней познакомился князь Игорь. С ее именем связывают основание Троицкого собора и города Пскова.

Подробнее о личности и вкладе великой княгини в развитие древнерусского государства — в 08.18. Повтор в 18.46. Выпуск также будет доступен в видеоверсии на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.