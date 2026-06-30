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Отделочные работы завершаются в Псково-Печерском монастыре

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В цокольных этажах церквей Благовещенской (XVI века), Сретенской (XVI- XIX веков) и Ризницы (XVI-XVIII веков) из ансамбля Псково-Печерского монастыря реставраторы завершают отделочные работы. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в Мах.

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Усиление каменной кладки выполнено методом инъектирования. Производена прокачка биоцидными составами и акрилатными гелями, чтобы кладка напиталась и были устранены протечки.

Во всех помещениях цокольных этажей выполнены работы по устройству электрических сетей, слаботочных систем, отопления, вентиляции, канализации. Все коммуникации скрыты под полом и в стенах и в специальных закрытых нишах.

Полы выполнены с использованием клинкера. Это яркий высокопрочный декоративный кирпич. Изготавливается из специальных сланцевых тугоплавких сортов глины. Имеет красивый цвет. Укладывается на ребро, рисунок «елочка».

Во всех  зданиях установлены обогревательные приборы к отопительному периоду 2025-2026 годов. Все три памятника отапливались зимой.

Полное завершение работ планируется в 2026 году.

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