Сегодня,. 5 июля, Митрополит Псковский и Порховский Матфей отмечает день рождения.

Митрополит Матфей (в миру Константин Копылов) родился 5 июля 1979 года в Перми.

С апреля 2002 года был насельником Михаило-Архангельского мужского монастыря села Козихи Ордынского района Новосибирской области, где проходил различные послушания, связанные со строительством Троице-Владимирского собора на подворье монастыря в Новосибирске. С июня 2003 года – регент монастырского братского хора.

31 марта 2006 года наместником монастыря игуменом Артемием (Снигуром) пострижен в монашество с наречением имени Матфей в честь святого апостола и евангелиста Матфея.

17 июня 2007 года архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном рукоположён во иеродиакона, 5 апреля 2009 года – во иеромонаха.

С апреля 2008 по апрель 2011 года – благочинный подворья Михаило-Архангельского монастыря в Новосибирске.

В 2009–2015 годах заочно обучался в Московской духовной академии. Защитил дипломную работу «Гонения на церковь в Кунгуре и Кунгурском благочинии Пермской епархии 1917–1941 годах».

В июне 2010 года был назначен преподавателем церковного пения в Новосибирской духовной семинарии.

В апреле 2011 года для дальнейшего несения церковного послушания переведён в клир Петропавловской и Камчатской епархии.

11 июня 2011 года был назначен на должность секретаря епархиального управления.

С января 2012 года – руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела.

14 августа 2012 года – член общественного совета при управлении Росреестра по Камчатскому краю.

В марте 2013 году был избран председателем Совета Фонда имени митрополита Нестора (Анисимова) в поддержку строительства храмов в Камчатском крае.

24 декабря 2015 года решением Священного синода избран для рукоположения во епископа Анадырского и Чукотского. 25 декабря митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием (Судаковым) возведён в сан архимандрита. 26 декабря в Тронном зале храма Христа Спасителя состоялось наречение архимандрита Матфея во епископа Анадырского и Чукотского. 3 января 2016 года в Успенском соборе Московского Кремля – хиротонисан во епископа Анадырского и Чукотского.

4 декабря 2017 года патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведён в сан архиепископа.

14 июля 2018 года решением Священного синода был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Егорьевский».

27 июля 2018 года распоряжением патриарха Кирилла был назначен управляющим Северо-Восточным и Западным викариатствами Москвы. Патриаршим указом от 27 июля освобождён от должности настоятеля храма иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве и назначен настоятелем храма Троицы Живоначальной в Свиблове города Москвы.

11 июня 2019 года распоряжением патриарха Кирилла был освобождён от управления Западным викариатством с выражением благодарности за понесённые труды.

16 июля 2019 года распоряжением патриарха Кирилла в дополнение к несомым послушаниям был назначен управляющим Юго-Восточным викариатством.

С 1 мая по 22 июля 2020 года был временно исполняющим обязанности настоятеля храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря города Москвы.

24 августа 2023 года был назначен председателем комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

30 августа 2023 года распоряжением патриарха Кирилла в дополнение к несомым послушаниям был назначен управляющим Северным викариатством Москвы.

10 апреля 2024 года решением Священного синода Русской православной церкви назначен викарием Псковской епархии с титулом «Печерский» и игуменом Успенского Псково-Печерского мужского монастыря с поручением ведения и контроля ремонтно-реставрационных работ означенной обители, а также реставрационных и образовательных проектов Псковской епархии с освобождением от управления Северным, Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами города Москвы и выражением благодарности за понесённые труды.

25 июля 2024 года решением Священного синода Русской православной церкви назначен архиепископом Псковским и Порховским главой Псковской митрополии.

1 августа 2024 года патриархом Кириллом возведён в сан митрополита.