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Турнир по мини-футболу памяти иерея Антония Савченко прошёл в Пскове

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Турнир по мини-футболу на Кубок Героя России иерея Антония Савченко прошёл сегодня, 28 июня, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

В турнире приняли участие восемь команд, среди них и сборная Псковской епархии.

 

Военный священник Антоний Савченко отдал жизнь, спасая бойцов в зоне специальной военной операции в мае 2025 года. Он вынес из-под обстрела четверых раненых товарищей, которые не могли идти, а пятого накрыл собой. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени, а президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Похоронили Антония Савченко в Выбутах. 

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