Волонтёры Северо-Восточного викариатства Москвы с владыкой Арсением познакомились со святынями Псковской области

Владыка Арсений, митрополит Звенигородский и викарий Святейшего Патриарха Кирилла, вместе с волонтёрами Северо-Восточного викариатства Москвы посетил святыню Псковской области 27 июня. После божественной литургии в деревне Новое Новосокольнического района он направился в Свято-Успенский Святогорский монастырь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

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В монастыре владыка совершил литию у могилы поэта Александра Пушкина.

Напомним, владыка Арсений знаком с регионом, так как с октября 2023 года по июль 2024 года он возглавлял Псковскую кафедру в сане митрополита Псковского и Порховского. Он неоднократно посещал Великолукскую епархию и проводил богослужения в Святогорской обители.