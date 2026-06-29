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Волонтёры Северо-Восточного викариатства Москвы с владыкой Арсением познакомились со святынями Псковской области

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Владыка Арсений, митрополит Звенигородский и викарий Святейшего Патриарха Кирилла, вместе с волонтёрами Северо-Восточного викариатства Москвы посетил святыню Псковской области 27 июня. После божественной литургии в деревне Новое Новосокольнического района он направился в Свято-Успенский Святогорский монастырь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии. 

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

В монастыре владыка совершил литию у могилы поэта Александра Пушкина.

 

Напомним, владыка Арсений знаком с регионом, так как с октября 2023 года по июль 2024 года он возглавлял Псковскую кафедру в сане митрополита Псковского и Порховского. Он неоднократно посещал Великолукскую епархию и проводил богослужения в Святогорской обители.

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