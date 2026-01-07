Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. ВИДЕО

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.

Скриншот из видео, опубликованного на сайте Кремля

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи», — говорится в послании.

Глава государства также отметил, что религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране.

«Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания», — подчеркнул Владимир Путин.

В Рождественскую ночь президент присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы глава государства пообщался с присутствовавшими в храме.

Прежде всего, Владимир Путин обратился к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения:

«Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России гордились нашими воинами. Сегодня мы отмечаем замечательный, светлый праздник Рождества Христова. И очень часто называем Господа Спасителем, потому что он пришел на Землю, ради спасения всех людей. Вот и воины России, всегда по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию».

В завершение глава государства еще раз поздравил всех с Рождеством Христовым и наступившим новым годом, а также поблагодарил военных за службу Отечеству.