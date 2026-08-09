Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря вчера, 8 августа, накануне Недели 10-й по Пятидесятнице и дня памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения всенощного бдения исполнил братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились насельники монастыря, прихожане, паломники.