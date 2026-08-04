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Продолжается отделка фасадов церквей Благовещенской, Сретенской и Ризницы в Псково-Печерском монастыре

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Продолжается отделка фасадов церквей Благовещенской, Сретенской и Ризницы в Псково-Печерском монастыре, сообщили в Мах-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы воспроизвели все элементы  декора памятников архитектуры федерального значения. Это рустовки в цокольном этаже и между этажами, кокошники над окнами.

Штукатурный руст воссоздан в соответствии с историческим аналогом. Нанесен по сырой штукатурке для имитации каменных блоков. 

В Сретенской церкви это декор периода классицизма в архитектуре. Использовался для строгой и торжественной симметрии, визуально делает нижнюю часть здания более тяжелой и прочной.

Сретенская церковь была устроена во второй четверти XIX века, в бывшей трапезной. Храм одноглавый. Двухъярусный.

Первый каменный храм обители — Благовещенский (1540 год) построен игуменом Корнилием. Относится к Псковской архитектурной школе. Позднее к декору фасадов добавились новые элементы оформления. Благовещенская церковь связана с более крупным Сретенским храмом через небольшую дверь в алтаре. 

Постройка Ризницы берет свое начало от конца XVII века. Последние исследования позволяют датировать постройку концом XVII века, после пожара конца 1687. Ризница имеет три этажа в высоту и расположена напротив звонницы, а другой стороной примыкает к Сретенскому храму. Постройка состоит из трех ярусов, а на самом верху синий купол, расписанный золотыми звездами.

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