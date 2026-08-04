Глава Татарской митрополии освятил икону «Знамение» в деревне Вехно Новоржевского округа

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл во время визита в Великолукскую епархию освятил икону Божией Матери «Знамение», написанную по благословению иеросхимонаха Иоанна (Миронова) в Москве для мужской обители деревни Вехно Новоржевского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фотографии: Великолукская епархия

Ктитор Петропавловского собора Санкт-Петербурга Иван Сергеевич Харьков преподнес икону Божьей Матери «Знамение», изготовленную по благословению старца иеросхимонаха Иоанна (Миронова), в дар для храма «Милостивой» иконы Богородицы мужской обители деревни Вехно Новоржевского района Псковской области сегодня, 4 августа.

Божественную литургию в этот день мироносицы равноапостольной Марии Магдалины совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении наместника Свято-Вознесенского Святогорского монастыря игумена Василия (Буркова) и клириков Великолукской епархии.

После божественной литургии чин освящения иконы совершили глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, гостящий в Великолукской епархии, и епископ Великолукский и Невельский Варнава.

Данная икона «Знамение» Пресвятой Богородицы является точным списком Царскосельской иконы, которая находится в Санкт- Петербургской Духовной Академии. Список иконы был изготовлен в ювелирно-художественной мастерской «Апостол» Москвы по благословению духовника Православной Духовной Миссии и основателя обители милосердия «Милующая» Великолукской епархии иеросхимонаха Иоанна (Миронова).

Ранее сообщалось, что две иконы Божией Матери вернулись в храм Николая Чудотворца в Куньинском округе.