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Две иконы Божией Матери вернулись в храм Николая Чудотворца в Куньинском округе

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Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» после десятилетий странствий вернулась из Самарской области в храм Святого Николая Чудотворца в деревне Встеселово Куньинского муниципального округа. Также в храм вернулась и другая икона Божией Матери — «Владимирская», сообщила Великолукская епархия в совей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Великолукская епархия / «ВКонтакте»

Представители епархии поделились, что божественная литургия в храме святителя и чудотворца Николая Мирликийского в деревне Встеселово 2 августа выдалась особенной. Настоятель храма иерей Дмитрий Маяков торжественно открыл посылку, прибывшую из города Тольятти Самарской области. В ней была икона Божией Матери «Всех скорбящих радость», когда-то спасенная прихожанкой из разрушающегося в те годы храма.

Как рассказал отец Дмитрий, месяц назад в группу храма пришло сообщение: «У меня есть икона, которую в послереволюционное время во время разрушения сельской церкви бабушка забрала домой, как и остальные односельчане. После смерти бабушки, папа привез ее к нам домой, в другой город. Бабушка жила в деревне Слоново, Евдокия Сергеева, мой папа - Виктор Сергеев. Я живу в Тольятти, Самарская область. Папы давно уже нет. Я хочу отправить/вернуть в ваш храм икону. Я думаю, она должна вернуться домой. Это возможно?»

И вот икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» после долгих странствий вернулась в свой родной храм святителя Николая Чудотворца деревни Встеселово. Верующие уверены, что ее возвращение — это явная милость Божия и духовное укрепление для всех.

После должной почести вновь обретенной в храме иконе, литургия продолжилась, как и чудесные возвращения святынь. Пока молящиеся подходили к кресту, прихожане из Встеселово поспешили домой и вернули в храм еще одну икону, ранее пребывающую в этом храме и также спасенную при закрытии храма икону Божией Матери — «Владимирскую».

Так, в один день святого пророка Божия Илии храм святителя и чудотворца Николая Мирликийского во Встеселово обрел два пребывающих ранее здесь образа Богородицы.

 

Отметим, что 5 августа Русская православная церковь чтит икону Божией Матери «Всех скорбящих радость» (с грошиками).

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