Уникальная часть истории — Александр Козловский рассказал о спасении храма в Невельском округе

Храм Рождества Иоанна Предтечи в деревне Иваново Невельского округа нуждается в масштабной реставрации: для восстановления памятника начала XIX века необходимо подготовить проектно-сметную документацию, определить источники финансирования и включить объект в соответствующие программы. Об этом в своем канале в Max сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский по итогам посещения церкви.

Фото здесь и далее: канал Александра Козловского в Max

Настоятель храма отец Дмитрий рассказал о жизни прихода и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. По словам депутата, благодаря труду настоятеля в здании, построенном у храма, проходят службы, постепенно возрождается приходская жизнь. При этом парламентарий подчеркнул: силами одного прихода и муниципалитета решить задачу масштабного восстановления крайне сложно.

Депутат обратил внимание на особую историческую ценность места. Он напомнил, что храм построили в начале XIX века на средства генерала от кавалерии Ивана Михельсона — известного военачальника эпохи Екатерины II. После смерти генерала захоронили в склепе под зданием церкви.

В советские годы храм сильно пострадал: здание утратило колокольню, купол и другие архитектурные элементы, а само помещение долгое время использовалось для хозяйственных нужд, уточнил Александр Козловский. Сегодня церковь вновь действует, однако, как отметил депутат, нуждается в серьёзном восстановлении.