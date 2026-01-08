Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане

На следующий день после праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

В этот день Православная церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после его Рождества.

Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, ее зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в данный день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу, пишет Calend.ru.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благословению первосвященника принял Деву Марию, чтобы хранить ее девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, все его служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Божию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия, пришел в мир из рода Давидова. А апостол Иаков называется братом Божиим, потому что был старшим сыном Обручника Иосифа – от его первого брака. Иаков был очень благочестивым человеком и по Воскресении Христовом был избран предстоятелем Иерусалимской церкви.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.