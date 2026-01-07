Рождество празднуют православные христиане

Рождество — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища — он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.

Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,10-12).

Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.

Волхвы принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших), пишет Calend.ru.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. Возле храмов устанавливаются вертепы с фигурками Святого Семейства, трех волхвов, ангелов, животных.

После торжественного богослужения верующие собираются за рождественским столом, на который выставляют как постные блюда, так и обязательно мясные, а также пироги и выпечку. Каждый из присутствующих за столом должен съесть хотя бы одну ложку сочива для здоровой и благополучной жизни.

После Рождества наступают святки (период от Рождества до Крещения Господня) — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

В храмах Псковской области в честь Рождества проходят праздничные богослужения.

Завтра Псков станет центром рождественских гуляний. Запланировано большое «Рождественское шествие» с участием более 600 артистов, бесплатные показы спектакля «Чудо Рождества» и другие праздничные мероприятия.