Отдел Псковской епархии поздравил с Рождеством подопечных Социального городка

9 января, в Светлые дни Рождества Христова, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии иерей Александр Николаев посетил ГБУСО Псковской области «Социальный городок», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Александр Николаев поздравил постояльцев с пришествием в мир Христа Спасителя.

Также, в рамках святочной встречи, хор храма святого великомученика Димитрия Солунского города Пскова под управлением Нелли Горобец исполнил праздничные песнопения для пожилых и одиноких люди, проживающих в Социальном городке.