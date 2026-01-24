Благочинный Островского района провел с подростками встречу «Свет Рождественской звезды»

Благочинный Островского района протоиерей Роман Павлов посетил Центр специального образования №2, где провел традиционную встречу с подростками «Свет Рождественской звезды», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Отец Роман рассказал ребятам об истории праздника Рождества Христова и Святок, посоветовал в эти Святые дни попросить прощения у тех, кого обидели, не сориться с одноклассниками и родителями, ну и, конечно, раздал Рождественские подарки.

Затем ребят ждала празднично-игровая программа, посвящённая Рождеству Христову. Главный библиотекарь Н.А. Шляхтова провела викторину «Рождественская мозаика», конкурсы «Доскажи словечко», «Походочка», «Я колядку вам спою» и игру «Снежная тучка». В этих конкурсах ребята смогли проявить смекалку, эрудицию, умение работать в команде и взаимовыручку. Все участники получили сладкие Рождественские призы.