В Псков прибыл чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская». ФОТО

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская» поступил для поклонения верующих 30 января в Троицкий собор Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Великая святыня, по преданию, написана святым апостолом Лукой и неразрывно связана с историей Российского государства. Именно перед этим образом святой благоверный великий князь Александр Невский молился о мире и победах русского народа, а также получал благословение на царство первый царь из династии Романовых Михаил Фёдорович в 1613 году.

Торжественная встреча иконы состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова и началась в 9:00. Мероприятие возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. После литургии у Феодоровского образа будет совершаться ежечасное молебное пение.

Поклониться чудотворной иконе можно будет 30 и 31 января с 9:00 до 20:00, а 1 февраля — с 9:00 до 17:00. После этого святыня отправится в Великолукскую епархию, продолжая свое паломничество.