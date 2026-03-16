Балки перекрытия первого этажа монтируют в братском корпусе Мирожского монастыря в Пскове

В Стефановской церкви Мирожского монастыря приступили к монтажу балок перекрытия первого этажа братского корпуса, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

.

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Здание Братского корпуса с колокольней примыкает к западному фасаду церкви архидиакона Стефана. Существующему зданию корпуса предшествовали деревянные постройки, о которых известно из ранней иконографии монастыря. Это икона с изображением Пскова во время осады 1581 года войсками польского короля Стефана Батория (рубеж XVII-XVIII вв, «Икона из лавки Жиглевича»), графический источник - «План Псковской крепости» 1740 года и Офицерские описи 1766 года.

Кельи были снесены, в 1799 году началось строительство колокольни и Никольского храма, которое не было завершено из-за бедности монастыря.

В первом этаже незавершенной церкви до 1800 года находились жилые покои настоятеля Венедикта, но после наводнения, в том же году, покои были переведены в корпус напротив Спасо-Преображенского собора.

В помещениях бывших настоятельских покоев разместились трапезная и кухня.

Второй этаж здания, предназначенный ранее для Николаевской церкви, использовался для размещения 8 келий монастырской братии.

В 1820-м году, одновременно с завершением строительства новых Святых ворот, разобраны верхние части стен четверика недостроенной Никольской церкви и второй этаж корпуса полностью приспособлен для жилья.

С конца 1820-х по 1870-е годов материальное положение Мирожского монастыря было крайне бедственным. Число монашествующих сократилось. По документам 1869-1879 годов о Братском корпусе сообщается: «Здание стоит впусте».

С 1879 г. на средства, выделенные Псковским казначейством, Братский корпус капитально отремонтирован.

«Ведомости» 1883 года сообщают: «Каменный корпус построен в 1789 года и возобновлен в 1879 года и сверх того с западной стороны увеличен плитяною пристройкой. В нем находится 8 братских келий, трапеза, кухня, две кладовых».

В 1902 году братский корпус и колокольня были вновь отремонтированы под наблюдением псковского губернского архитектора Ф.Неструха.

После революции монастырь упразднен. В разные периоды в Советское время в Братском корпусе размещались различные учреждения, жилые помещения. С 1994 года- иконописные мастерские.

Масштабная реставрация проводится впервые. Работы выполняются с 2024 года по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Завершение работ запланировано в 2026 году.