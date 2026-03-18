В Мирожском монастыре завершена реставрация исторических решеток Стефановской церкви

Исторические кованые  решетки с окон Стефановской церкви Мирожского монастыря отреставрированы и подготовлены для установки. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На первом этапе реставрации памятника архитектуры федерального значения решетки демонтировали. С них удалили множественные красочные слои неоднократных поновлений. После расчистки решетки обработали антикоррозионным составом и покрасили. Колер соответствует цвету кровли и куполов.

 

Многие элементы памятника архитектуры Стефановская церковь XVII века входят в предмет особой охраны: объемно-пространственные параметры церкви с братским корпусом и колокольней, архитектурные членения и декор фасадов (включая расположение окон, наличники, сандрики), а также интерьеры с системой сводчатых перекрытий, капитальные наружные и внутренние стены и строительные материалы — бутовая плита и кирпич.

Особое внимание уделяется и первоначальным конструкциям, таким как «бык»-контрфорс в основании восточного фасада.

