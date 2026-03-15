Отреставрированный иконостас устанавливают в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

Специалисты приступили к установке отреставрированного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах, сообщает пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

«В настоящий момент смонтирована несущая конструкция. Реставраторы заменили некоторые из элементов и пропитали их антисептиком. Следующим этапом станет монтаж отреставрированных резных элементов иконостаса. К нему приступят уже на следующей неделе», - говорится в сообщении.

Покрытые сусальным золотом детали будут крепиться на горизонтальных брусьях - тяблах, которые образуют каркас.

Тябловый иконостас относится к времени строительства храма - 1817 году. Иконостас является объектом культурного наследия.

Работы по возвращению иконостасу первоначального великолепия выполнены по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» реставраторами из Петербурга и Пскова. Среди них специалисты высшей категории, с более чем 40-летним стажем работы на знаковых объектах Москвы и Петербурга.

Реставрация иконостаса - это комплекс мероприятий: расчистка, поновление, заделка трещин, шпаклевание, грунтовка, вышкуривание, откраска эмалью, нанесение полимента и, наконец,- золочение. В комплексе работ участвовали специалисты разных направлений.