 
Церковь

Сотрудники СИЗО-1 стали участниками молебна в Псковском храме на Мишариной горе

0

12 марта, в День работника уголовно-исполнительной системы, помощник начальника учреждения по работе с верующими, настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова (с Мишариной горы) города Пскова протоиерей Владимир Саввин совершил молебен, за которым молились сотрудники следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Мероприятие началось с экскурсии по территории храма, который является памятником архитектуры XVI века. Отец Владимир подробно рассказал гостям об истории древнего храма, его святынях и судьбах людей, которые на протяжении столетий молились в этих стенах. Особый интерес вызвал рассказ о некрополе при храме, где покоятся известные исторические личности. Завершилась экскурсия подъемом на колокольню, откуда открывается живописный вид на окрестности.

Завершением визита стал праздничный молебен, во время которого священнослужитель вознес молитвы о здравии и благополучии сотрудников уголовно-исполнительной системы России. Обращаясь к собравшимся, отец Владимир поздравил сотрудников, работников и ветеранов с профессиональным праздником, пожелал им крепкого здоровья, душевных сил, помощи Божией в нелегком служении и благополучия в семьях.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026