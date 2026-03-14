Сотрудники СИЗО-1 стали участниками молебна в Псковском храме на Мишариной горе

12 марта, в День работника уголовно-исполнительной системы, помощник начальника учреждения по работе с верующими, настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова (с Мишариной горы) города Пскова протоиерей Владимир Саввин совершил молебен, за которым молились сотрудники следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Мероприятие началось с экскурсии по территории храма, который является памятником архитектуры XVI века. Отец Владимир подробно рассказал гостям об истории древнего храма, его святынях и судьбах людей, которые на протяжении столетий молились в этих стенах. Особый интерес вызвал рассказ о некрополе при храме, где покоятся известные исторические личности. Завершилась экскурсия подъемом на колокольню, откуда открывается живописный вид на окрестности.

Завершением визита стал праздничный молебен, во время которого священнослужитель вознес молитвы о здравии и благополучии сотрудников уголовно-исполнительной системы России. Обращаясь к собравшимся, отец Владимир поздравил сотрудников, работников и ветеранов с профессиональным праздником, пожелал им крепкого здоровья, душевных сил, помощи Божией в нелегком служении и благополучия в семьях.