Открылась отреставрированная часовня «Неугасимой свечи» при церкви Николы со Усохи в Пскове

В Пскове после завершения реставрационных работ вновь открыта для посещения часовня «Неугасимой свечи», примыкающая с юго‑восточной стороны к алтарной апсиде церкви Николы со Усохи (XV–XVI века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Памятник архитектуры восстановили с бережным сохранением всех исторических элементов — как конструктивных, так и кованых. Особую выразительность сооружению придаёт установленная архитектурная подсветка, которая эффектно подчёркивает детали в тёмное время суток.

История часовни тесно связана с именем архитектора‑реставратора Юрия Спегальского. Именно он впервые обнаружил, изучил и воссоздал этот уникальный объём в 1946 году во время расчистки исторических конструкций храма. Спегальский установил, что часовня возводилась не одновременно с основной частью храма, а несколько позже: для её западной арки в кладке апсиды была выломана пята и сделана штроба, чтобы присоединить восточную стенку сооружения. При этом исследователь полагал, что часовня всё же входила в первоначальный замысел постройки — её более поздняя кладка была обусловлена необходимостью избежать разницы в осадке между массивным основным объёмом храма и лёгкой конструкцией часовни.

В ходе послевоенной реставрации выяснилось, что часовня на два метра скрыта поздними наслоениями, полностью закрывшими её нижний этаж — помещение с единственным дверным проёмом. Под обломками обрушившегося ползучего свода, перекрывавшего это пространство, был обнаружен склеп с захоронением. Сегодня вход в склеп находится под землёй, а часовня располагается непосредственно над ним. Ещё в послевоенное время в нише сооружения сохранялось изображение Николая Чудотворца, выполненное на штукатурке.

Церковь Николы со Усохи — выдающийся образец псковской архитектурной школы, включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм, известный также как Никола в Опоках, расположен в среднем городе и в древности служил главным (кончанским) храмом Опочского конца Пскова.

Полномасштабная реставрация памятника началась в 2023 году по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Проект работ разработал псковский архитектор Е. А. Иванов. Завершение всех мероприятий на объекте запланировано на конец марта 2026 года.