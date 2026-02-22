Прощеное воскресенье наступило в России

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом (Святой Четыредесятницей). Дата Прощеного воскресенья является переходящей, то есть меняется каждый год, и зависит от дат Святой Четыредесятницы, и следовательно — от даты празднования Пасхи.

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Причем делают это искренне от всего сердца, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой, пишет calend.ru.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Изгнание праотцев наших из рая за непослушание и невоздержание, утрата ими невинного блаженного состояния достойно слез и покаяния. Бедствие, в которое низвергло человечество страсть себялюбия и плотоугодия внушает: как важны в деле благочестия и спасения пост и прочие дела самоотвержения, и как опасны чувственные греховные удовольствия.

Пост, по словам Евангелия, произносимым Церковью, есть время, удобнейшее для стяжания духовных сокровищ подобно тому, как бывает иногда особенно удобное время для собирания и приращения временных благ — есть истинный день для делания благих дел.

Сообразно со словами Евангелия, читаемыми в последний день пред Великим постом, внушающими прощать ближним согрешения и примиряться со всеми, в древние времена пустынники Египетские собирались в последний день Сырной недели для совокупной молитвы и, испросив друг у друга прощение и благословение, расходились, по окончании вечерни, по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжение Четыредесятницы: врата обители заключались до недели Ваий, в которую пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в монастырь.

И ныне благочестивые сыны Православной Церкви в последние дни Сырной недели, по древнему благочестивому обыкновению, в знак взаимного примирения и прощения, молятся об умерших и посещают друг друга в продолжение Сырной седмицы. А в воскресный день этой седмицы, по совершении общего прощения в храме на вечернем Богослужении, в знак примирения и освящения, постановлено Церковью для верующих лобызать священные изображения Бога и святых. Также совершается специальный чин, когда верующие подходят сначала к священнику, а потом друг к другу с просьбой «Прости меня!» и ответом «Бог простит, и меня прости!». Подобным образом просят прощения и мирятся с родными и близкими.

Помимо церковных, есть еще народные обычаи этого дня. Поскольку прощеное воскресенье — это последний день Масленицы, поэтому считается, что ее надо как следует проводить. Семьи традиционно собираются за праздничным столом с блинами и яствами, на улицах устраиваются ярмарки, гулянья и концерты. А в конце праздника сжигается чучело масленицы. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.