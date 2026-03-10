Планы по благоустройству Никольского храма Антон Мороз обсудил с отцом Павлом

Вопросы благоустройства и поддержки церкви депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз обсудил с отцом Павлом, настоятелем Никольского Любятовского храма. Храм нуждается в помощи для улучшения условий для прихожан, сообщил Антон Мороз на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Антона Мороза в социальной сети «ВКонтакте»

«Отец Павел заботится о своем приходе и прихожанах, жителях нашего округа. Люди – взрослые и дети – здесь получают духовную поддержку. Часто в вопросах благоустройства помощь нужна самому храму. Не могу остаться безучастным к просьбам, идущим от чистого сердца», - отметил Антон Мороз.

Депутат поблагодарил отца Павла за подарок – икону Святителя Николая Чудотворца: «Искренне благодарю батюшку Павла за дорогой для меня подарок – икону Святителя Николая Чудотворца, нашего заступника и молитвенника. Спаси Господи!»