Планы по благоустройству Никольского храма Антон Мороз обсудил с отцом Павлом

Вопросы благоустройства и поддержки церкви депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз обсудил с отцом Павлом, настоятелем Никольского Любятовского храма. Храм нуждается в помощи для улучшения условий для прихожан, сообщил Антон Мороз на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: страница Антона Мороза в социальной сети «ВКонтакте»
Депутат поблагодарил отца Павла за подарок – икону Святителя Николая Чудотворца: «Искренне благодарю батюшку Павла за дорогой для меня подарок – икону Святителя Николая Чудотворца, нашего заступника и молитвенника. Спаси Господи!»
