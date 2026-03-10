 
Церковь

Планы по благоустройству Никольского храма Антон Мороз обсудил с отцом Павлом

0

Вопросы благоустройства и поддержки церкви депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз обсудил с отцом Павлом, настоятелем Никольского Любятовского храма. Храм нуждается в помощи для улучшения условий для прихожан, сообщил Антон Мороз на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Антона Мороза в социальной сети «ВКонтакте»

«Отец Павел заботится о своем приходе и прихожанах, жителях нашего округа. Люди – взрослые и дети – здесь получают духовную поддержку. Часто в вопросах благоустройства помощь нужна самому храму. Не могу остаться безучастным к просьбам, идущим от чистого сердца», - отметил Антон Мороз.

Депутат поблагодарил отца Павла за подарок – икону Святителя Николая Чудотворца: «Искренне благодарю батюшку Павла за дорогой для меня подарок – икону Святителя Николая Чудотворца, нашего заступника и молитвенника. Спаси Господи!»

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026