Сквер псковских зодчих создадут у памятника ЮНЕСКО

Сквер псковских зодчих разных эпох появится у церкви Николы со Усохи (объект ЮНЕСКО), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проект сквера представили митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, который в понедельник, 25 мая, посетил храм в ходе рабочей поездки в Псков.
Митрополит Псковский и Порховский Матфей показал ему схемы проекта, размещенные на заборе церкви.
«Красиво будет, но надо, если это по векам, чтобы было не просто архитектурно интересно, но и чтобы были стенды с историей. Надо думать, но это должна быть совокупность красоты и визуала», — отметил Тихон.
По словам Тихона, обязательно на будущих стендах должна быть отдельно отмечена работа псковских мастеров, которые участвовали в строительстве Санкт-Петербурга.
Далее владыка взглянул на памятник Патриарху Тихону напротив здания духовной семинарии и проверил ход работ в учебном корпусе.
Владыку сопровождали митрополит Псковский и Порховский Матфей, вице-губернатор Ольга Тимофеева, а также министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.
Храм Николы со Усохи XV-XVI в. в Пскове - памятник архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - отреставрирован по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». В конце 2023 года храм святителя Николая со Усохи был закрыт на глобальную реставрацию, включающую понижение грунтового слоя вокруг храма, раскрытие и пристройку исторических галерей по его периметру, полную замену штукатурного слоя и полов, а также благоустройство прилегающей территории.
Как свидетельствуют летописи, Кончанский храм древнего Опоцкого конца - церковь Николы на Усохе (или в Опоках) - впервые был построен в 1371 г. с двухпролетной звонницей. Ввиду неоднократных пожаров в 1406 г., 1451 и в 1466 г., церковь была разрушена. Под 1536 г. в летописи вновь говорится, что «совершена бысть церковь святой Никола».
Церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII-XIX вв.: восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела было переделано на четырехскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы, а с запада пристроено новое каменное крыльцо и переделаны окна.
В 1941-1944 гг. здание горело и было сильно повреждено.
Реставрации 1946-1974 гг. во многом вернули храму древние формы одного из наиболее значительных памятников псковского храмового зодчества XV-XVI вв. Однако реставрация не была завершена. Полный объем запланированных работ с использованием эскизов реставратора Юрия Спегальского, воссозданием утраченных приделов и первоначальных, исторических контуров паперти, был осуществлен только во время последней реставрации после включения храма в список ЮНЕСКО.