Сквер псковских зодчих создадут у памятника ЮНЕСКО

Сквер псковских зодчих разных эпох появится у церкви Николы со Усохи (объект ЮНЕСКО), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект сквера представили митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, который в понедельник, 25 мая, посетил храм в ходе рабочей поездки в Псков.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей показал ему схемы проекта, размещенные на заборе церкви.

«Красиво будет, но надо, если это по векам, чтобы было не просто архитектурно интересно, но и чтобы были стенды с историей. Надо думать, но это должна быть совокупность красоты и визуала», — отметил Тихон.

По словам Тихона, обязательно на будущих стендах должна быть отдельно отмечена работа псковских мастеров, которые участвовали в строительстве Санкт-Петербурга.

«Знаете, почему псковичей называли скобарями? Потому что они хитрые. Когда строили Петербург, все предлагали свои условия. И именно псковские скобари нашли лазейку, и все товары шли из Пскова», — пояснил с улыбкой Тихон.

Далее владыка взглянул на памятник Патриарху Тихону напротив здания духовной семинарии и проверил ход работ в учебном корпусе.

«Я вдохновлен, потому что митрополит Матфей продолжил и умножил все необходимые свершения. В таких памятниках нужно проводить реставрационные работы. За эти годы сделано очень многое. Думаю, что это тот редкий случай, когда человек, который начинал, уезжает, и вместо того, чтобы критиковать, работа продолжается. У меня нет столько благодарности. Это новая жизнь для Псковской земли и спасение всей истории», - резюмировал Тихон.

Владыку сопровождали митрополит Псковский и Порховский Матфей, вице-губернатор Ольга Тимофеева, а также министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.