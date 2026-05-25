Митрополит Тихон посетил псковский молодежный центр «Трилучье»

Сегодня в Псков прибыл митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Первым пунктом назначения стало посещение молодежного центра Псковской епархии «Трилучье», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Встретили владыку министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, вице-губернатор Ольга Тимофеева и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.
В сопровождении митрополита Псковского и Порховского Матфея Тихону показали образовательное пространство, зал для репетиций.
Следующий зал встретил владыку песней «Крылатые качели» в исполнении детского хора. Матфей рассказал, что в составе 70 человек старшей группы. Он также заметил, что в будущем планируется выступления тремя хорами.
«Вас в Москву надо везти», - пошутил владыка Тихон.
Напомним, митрополит Тихон известен активной деятельностью, выходящей далеко за пределы управления церковными делами.
11 октября 2023 года синод объявил о назначении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) главой Крымской митрополии. Сменщиком Тихона на посту главы Псковской епархии был назначен Арсений (Перевалов), после - митрополит Матфей.