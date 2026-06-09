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В Невеле состоялся крестный ход с древней иконой преподобного Нила Столобенского

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Русская православная церковь чтит преподобного Нила Столобенского сегодня, 9 июня. В кафедральном соборе Святой Троицы города Невель особо почтили память преподобного Нила, совершив крестный ход с иконой с частицей мощей преподобного, которая оберегает город с XVI века, сообщил приход Свято-Троицкого собора города Невель.

Фотографии: Великолукская епархия / «ВКонтакте»

Божественную литургию совершил настоятель собора митрофорный протоирей Петр Нетреба. В завершение богослужения состоялся крестный ход вокруг собора со старинным образом преподобного Нила с частицей его мощей.

По преданию, икона, датируемая XVI веком, была перенесена в Невельский Спасо-Преображенский мужской монастырь из Нило-Столобенской пустыни Осташковского уезда Тверской губернии и пребывала в храме, названном в честь преподобного.

Каждый год именно в день обретения мощей преподобного Нила Столобенского 27 мая (9 июня по новому стилю) в Невельский монастырь стекалось большое количество паломников, чтобы помолиться и пройти крестным ходом с чудотворной иконой.

 


С приходом советской власти традиция прервалась, и после разрушения монастыря чудом сохранившаяся икона оказалась в Свято-Троицком храме Невеля, где в наше время каждый верующий может в любой день помолиться перед чудотворным образом и приложиться к мощам преподобного Нила Столобенского.

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