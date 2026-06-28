Состоялась встреча православных педагогов Псковской епархии

Встреча участников сообщества православных педагогов Псковской епархии состоялась в Надвратном корпусе Псковского епархиального управления. Работу собрания возглавил руководитель отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Пантелеимон (Ледин). Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия/ Telegram-канал

В ходе встречи состоялось обсуждение содержания, материалов и методических рекомендаций к проведению урока «Россия — наша Родина» из учебного пособия по Основам православной культуры за авторством Ольги Васильевой.

Также, обсуждалась возможность использования других учебных пособий в рамках подготовки и проведения уроков ОПК в школах региона.