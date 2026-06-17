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Порховский камень используют при восстановлении декора Троицкого собора в Пскове

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В Троицком соборе Псковского Кремля ведутся буроинъекционные работы второго этапа. Специалисты укрепляют фундаменты контрофорсов и апсид со стороны фасадов, а также восстанавливают элементы утраченного декора, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На фасадах собора реставраторы восстанавливают элементы утраченного декора. В настоящий момент идет работа по воссозданию разрушенного валика.

Продолжается вычинка каменной кладки арки дверного проема в центральной апсиде Серафимовского придела.

На замену утраченных фрагментов подготовлен камень из Порховских карьеров. Его добывают без применения взрывотехники — это обязательное требование методики реставрационных работ. Благодаря такому подходу природный известняк не имеет внутренних трещин и разрушений. Дальнейшая обработка камня выполняется вручную.

 

Ранее, в 2024 году были проведены работы по раскрытию исторических полов из известняковых плит. В 2025 году выполнена основная часть работ  по укреплению фундаментов.

Троицкий кафедральный собор (1699г.), входит в состав ОКН ФЗ «Ансамбль Кремля». Масштабная реставрация проводится впервые. 

Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времен известно об устроенных там усыпальницах псковских князей.

Работа уникальная по своей сложности, проводилась при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ. 

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора.  За ее алтарем находится еще одна древняя усыпальница.

О том, что  Троицкий собор является местом погребения князей и священства, известно по письменным источникам. В частности, под соборным храмом погребен юродивый Никола Салос, который, согласно легенде,  в 1570 году  спас город от карательного похода царя Ивана Грозного.

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