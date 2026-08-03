Митрополит Матфей и директор Русского музея обсудили выставочные проекты в Печорах

В Государственном Русском музее Санкт-Петербурга состоялась встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с директором Аллой Маниловой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

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Во встрече также приняли участие начальник регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону Дмитрий Демин и профильные специалисты Русского музея.

В ходе беседы рассматривались вопросы проведения новых выставок на территории картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры.

Также, стороны обсудили возможность сотрудничества Русского музея, Комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь и подразделений специальной связи в рамках принесения древних икон и мощей в епархии Русской Церкви, а также осуществления экспертного сопровождения данных мероприятий со стороны специалистов Русского музея.