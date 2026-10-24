Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре до конца октября

Расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на период с 24 по 31 октября опубликовали на официальном сайте обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В субботу, 24 октября, ранняя Божественная литургия в Успенском храме начнётся в 7:00, поздняя в Михайловском храме — в 10:00. В 11:30 в Успенском храме пройдёт параклисис, а в 18:00 в Михайловском храме — всенощное бдение.

В воскресенье, 25 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице и день памяти святых отцов VII Вселенского собора, ранняя литургия состоится в 7:00, поздняя — в 10:00. Вечером в 18:00 в Успенском храме пройдёт богослужение с полиелеем.

В понедельник, 26 октября, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, литургия в Успенском храме начнётся в 7:15. Вечернее богослужение состоится в 18:00.

Во вторник, 27 октября, Божественная литургия в Никольском храме начнётся в 8:00. В среду, 28 октября, литургия в Успенском храме пройдёт в 7:15. В оба дня вечерние богослужения запланированы на 18:00 в Успенском храме.

В четверг, 29 октября, литургия в Михайловском храме начнётся в 10:00, водосвятный молебен в Успенском храме — в 11:30. Всенощное бдение в Михайловском храме состоится в 18:00.

В пятницу, 30 октября, в день перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, Божественная литургия в Михайловском храме начнётся в 9:00. Вечером в 18:00 в Успенском храме пройдёт богослужение с полиелеем.

В субботу, 31 октября, ранняя литургия в Успенском храме начнётся в 7:00, поздняя в Михайловском храме — в 10:00. В 11:30 в Успенском храме состоится параклисис, а в 18:00 в Михайловском храме — всенощное бдение.

В монастыре предупредили, что в расписании возможны изменения.