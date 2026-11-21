В рамках проекта «100 лет любви батюшки Иоанна», в Великие Луки впервые доставят ковчежец с частицей мощей святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Мощи святого будут пребывать для поклонения верующих в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки с 27 по 29 ноября. Собор открыт с 07:30 до 18:00 и во время богослужений. Перед ковчегом с мощами каждый час будут совершаться молебны, записки принимаются в свечной лавке собора.

Торжественная встреча частицы мощей святителя Иоанна Милостивого состоится в пятницу, 27 ноября, перед Божественной литургией, которую совершит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Проводы мощей состоятся в воскресенье, 29 ноября, после Божественной литургии.

Святитель Иоанн Милостивый — Патриарх Александрийский, которого церковь прославила за необыкновенное милосердие и заботу о самых обездоленных. И сейчас этот святой считается покровителем всех обиженных и находящихся в трудных обстоятельствах.

Святитель Иоанн Милостивый был небесным покровителем одного из старейших священников Русской православной церкви и клирика Великолукской Епархии иеросхимонаха Иоанна (Миронова). Именно в день памяти этого святого, 25 ноября 1926 года, 100 лет назад, Иоанн Миронов родился и принял крещение. Мощевик со святыми мощами святителя был подарен отцу Иоанну его духовными чадами и будет принесен в Великие Луки для поклонения из его кельи в строящейся обители в честь иконы Божией Матери «Милостивая» в деревне Вехно Великолукской епархии.