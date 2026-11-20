Благодарственный молебен по случаю 80-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся 20 ноября в Успенском храме, сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фотографии: Псково-Печерский монастырь

По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея богослужение возглавил благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук). Ему сослужили священнослужители обители.

В завершение молебна духовенство прочитало молитву о здравии предстоятеля Русской православной церкви и провозгласило ему многолетие.