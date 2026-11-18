Православная церковь 18 ноября чтит память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, жившего в XV веке. В народном календаре праздник получил название День Иона. Традиционно он был связан с девичьими гаданиями и обрядами на замужество.

Святитель Иона, в миру Иоанн, прославился тем, что организовывал приюты для детей-сирот и одиноких вдов, а также исцелял от различных болезней. Рано оставшись сиротой, он был воспитан благочестивой новгородской вдовой, что, возможно, и предопределило его особое попечение о сиротах и вдовах в дальнейшем.

Однажды блаженный Михаил Клопский, встретив Иоанна на улице, предсказал, что тот станет архиепископом Новгорода. Еще в юношеские годы Иоанн принял постриг в Отенской пустыни под именем Иона, завоевав любовь прихожан. После смерти святого Евфимия в 1458 году новгородцы избрали его в архиепископы.

За время своего служения Иона снискал огромное уважение не только в Новгороде, но и в Москве, способствуя сохранению мирных отношений между двумя центрами. Он активно поддерживал возрождение церковной старины, приглашая известных книжников для составления житий новгородских святых.

Особую роль святитель сыграл в становлении Соловецкого монастыря. Иона оказал большую помощь и содействие устройству обители, выдав во владение монастыря весь Соловецкий остров.

На Макарьевском соборе 1549 года Иона был причисленный к лику общерусских святых. В жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.

Народное сознание соединило память о добрых делах святителя Ионы с обретением семейного счастья. Центральное место в этот день занимали ритуалы на привлечение суженого. Девушки на заре выходили во двор и разбрасывали мелкие монеты, приговаривая: «Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне».

Считалось, что этот обряд, подобно милостыне, подаваемой святителем при жизни, привлекает удачу в личной жизни. Вечерами в деревнях устраивали гадания. Девицы на выданье садились у окна и шептали: «Суженый-ряженый, мимо окна проезжай». Если вскоре мимо проезжала повозка, это сулило богатого жениха. Тишина и отсутствие прохожих, напротив, указывали на скромное достаток будущего супруга.

Существовал и более сложный ритуал «присушивания». Для этого брали банный веник с голыми прутьями, выдергивали один из них и клали на порог. Когда возлюбленный переступал через него, прутик нужно было спрятать в сухом теплом месте. Быстрое высыхание прутика символизировало ответные крепкие чувства.

Также, следуя примеру святителя, в этот день помогали нуждающимся, сиротам и вдовам. Соседям помогали по хозяйству, могли починить что-то в доме или наколоть дрова впрок.