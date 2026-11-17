Православная церковь отмечает день памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера сегодня, 17 ноября. Они были учениками апостола Тита, следовавшего за апостолом Павлом. Проповедуя христианство и обращая к вере язычников, Никандр и Ермей навлекли на себя гонения. Власти требовали от них отречься от Христа, но святые отказались, за что их подвергли жестоким мучениям, а затем казнили.

Святые Никандр и Ермей, согласно церковному преданию, жили в I веке в городе Миры Ликийские, на территории современной Турции. Они считались учениками и последователями апостола Тита.

Никандр был епископом, а Ермей — пресвитером. Оба проповедовали христианство среди местных жителей и обращали язычников в новую веру. За это их схватили и потребовали отречься от Христа.