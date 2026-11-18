Выставка «Жизнь в служении», посвящённая 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открылась в Великих Луках 18 ноября в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Великолукской епархии

Экспозиция разместится в выставочном зале детской школы искусств «Центр» на улице Ботвина, 12. В церемонии открытия примут участие представители городской администрации и епископ Великолукский и Невельский Варнава.

Выставка представляет собой документальную фотолетопись, посвящённую жизни и деятельности патриарха Кирилла. Посетители смогут познакомиться с основными этапами его биографии и церковного служения.

Экспозиция будет работать до 2 декабря. В дальнейшем её планируют представить во всех благочиниях Великолукской епархии. По запросам муниципалитетов выставку также смогут организовать в других населённых пунктах.