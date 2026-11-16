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Память трех мучеников, пострадавших за веру в Персии, чтут православные

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Православная церковь вспоминает трех христианских мучеников, пострадавших за веру в Персии в IV веке сегодня, 16 ноября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Епископ Акепсим возглавлял христианскую общину в городе Наессоне. Он был известен благочестивой жизнью, заботился о нуждающихся и пользовался уважением верующих. Во время гонений на христиан пожилого епископа арестовали и потребовали отречься от своей веры.

Несмотря на преклонный возраст и жестокие пытки, Акепсим отказался выполнить требование властей. В темницу вместе с ним заключили пресвитера Иосифа и диакона Аифала, которые также не пожелали отречься от христианства.

Согласно церковному преданию, узников три года держали в тяжелых условиях, подвергая голоду и мучениям. После трех лет заточения и лишений их казнили — Акепсима обезглавили, Аифала и Иосифа побили камнями. На месте казни Иосифа была выставлена стража, чтобы верующие не могли забрать останки святого. Но, по преданию, на четвертый день начался ураган, и тело мученика исчезло. А на могиле Аифала впоследствии выросло дерево, плоды которого считались целебными.

Житие святых рассказывает, что после казни Иосифа стражники несколько дней охраняли его тело, не позволяя христианам похоронить мученика. На четвертую ночь разразилась сильная буря, во время которой тело праведника исчезло.

Верующие молятся мученикам Акепсиму, Иосифу и Аифалу об укреплении в вере, стойкости и мужестве в испытаниях, а также о заступничестве в гонениях и тяжелых обстоятельствах, пишет «Газета.ru» .

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