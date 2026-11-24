24 ноября, в день памяти святого преподобного Мартирия Зеленецкого, в храме, освящённом во имя святого, состоялся престольный праздник. Божественную литургию совершили епископ Великолукский и Невельский Варнава (Снытко) и епископ Сергий (Булатников), первым возглавивший Великолукскую кафедру после восстановления Великолукской епархии в декабре 2014 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фоторепортаж: Любовь Эрн

Владыкам сослужили секретарь Великолукского епархиального управления иерей Вадим Яковлев, настоятель кафедрального собора Святой Троицы г. Невель митрофорный протоиерей Пётр Нетреба, благочинный Великолукского церковного округа протоиерей Иоанн Нетреба, благочинный монастырей Гомельской епархии, исполняющий обязанности наместника Никольской обители игумен Феодорит (Золотарёв), благочинный монастырей епархии, настоятель храма преп. Мартирия Зеленецкого иеромонах Нил (Лосев), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Александр Яковлев, ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки иерей Роман Донец, благочинный Невельского церковного округа иерей Василий Нетреба, клирики Великолукской епархии и гости в священном сане.

Диаконский чин возглавил клирик храма Святой Троицы города Себеж диакон Пётр Нетреба. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор певчих под управлением регента Анны Поглид.

За богослужением молились насельницы общин и обителей Великолукской епархии, благодетели и благоустроители храма, прихожане и паломники.

Епископ Великолукский и Невельский Варнава поздравил причастников с принятием Святых Христовых Тайн, прихожан и духовенство храма - с престольным праздником. Его Преосвященство обратил внимание на жизнь и служение святого преподобного Мартирия Зеленецкого, тесно связанные с родным городом - Великими Луками и Троице-Сергиевым монастырём.

Обращаясь к владыке Сергию, епископ Варнава отметил, что для него особенно радостно совместное служение, ведь будучи священником в строящейся тогда обители милосердия «Милующая» в Вехно он находился под отеческим омофором владыки Сергия. Преосвященнейший владыка Варнава поблагодарил Его Преосвященство за труды и молитвы, отцовское попечение, за любовь к людям, и вместе с собравшимися в храме пожелал ему многая и благая лета.

В ответном слове епископ Сергий поблагодарил владыку Варнаву за радость совместного служения Литургии и приглашение послужить в храме, стены которого стали ему родными. Он отметил, что Великолукская епархия хоть и небольшая, но дружная и молитвенная. Главной ценностью епархии владыка Сергий назвал Божий народ, который тянется к Церкви, к Богу.

После Литургии состоялось награждение благодарственными грамотами Великолукской епархии за труды на благо Церкви прихожан храма преп. Мартирия Зеленецкого.

Напомним, решение о строительстве храма во имя великолукского святого было принято 1 мая 2017 года. Место строительства освятили 7 ноября 2017 года, а в сентябре 2020 года завершились основные работы. В мае 2021 года на территории строящегося храма состоялось освящение крестов и купола. Великое освящение храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках состоялось 24 ноября 2024 года. Божественную литургию возглавили митрополит Псковский и Порховский Матфей, глава Псковской митрополии, и епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).