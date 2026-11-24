Просмотр и обсуждение документального фильма «Вера под огнём» с его режиссёром Константином Добролюбовым состоится 27 ноября 2026 года, в рамках регионального этапа XXXV Международных Рождественских образовательных чтений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«Съёмочная группа везде искала ответ на вопрос: Как вера помогает в зоне специальной военной операции? О молитве легко рассуждать, пока собственной жизни ничего не угрожает. Но с какими словами человек обращается к Богу, когда следующий взрыв может стать последним? И о чём молится священник, который находится рядом?» - сообщили в епархии.

В центре картины — служение священников, монастырская жизнь и истории людей, которые рассказывают о помощи Божьей в условиях постоянной опасности. Фильм поднимает вопросы о том, как сохранить веру, когда привычный мир рушится, и продолжать служить жизни среди смерти.

После показа зрители смогут обсудить фильм с режиссером, узнать о героях картины и съемках, а также задать вопросы о том, что осталось за кадром.

В сентябре фильм представили в Государственном Кремлёвском Дворце. Показ собрал аудиторию из 6,5 тысячи человек.

Возрастная категория мероприятия - 16-45 лет.