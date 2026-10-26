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Память святых мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, диакона Агафоника и мученицы Агафии чтут православные сегодня

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Память святых мучеников, пострадавших за веру в III веке, чтят православные сегодня, 26 октября. 

Изображение: «Азбука веры»

Святые мученики Карп, епископ Фиатирский, диакон Папила, Агафодор и Агафоника, сестра Папилы, пострадали во времена гонения на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и сначала попытался убедить их в истинности римской религии. Святые же отвечали, что неприлично почитать богов ложных.

Тогда судья приказал обнажить мучеников и в железных цепях водить их по городу, а потом привязать к коням и влачить из Фиатиры в соседний город Сарды. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника.

В Сардах Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы.

Святой Папила при жизни был известен даром врачевания болезней. Считается, что он и после своей мученической кончины неустанно подает исцеления всем, прибегающим к нему с верою, пишет «Азбука веры».

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