Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставлен в храм Александра Невского

Гроб с телом протоиерея Олега Тэора крестным ходом из храма священномученика Климента Римского перенесли в храм святого князя Александра Невского города Пскова сегодня, 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фотографии: диакон Лев Савинов
С этого времени в храме святого Александра Невского можно проститься с батюшкой. Доступ в храм будет открытым вплоть до отбытия гроба на погост Выбуты по окончании отпевания на следующий день, которое начнется по окончании литургии 29 октября. Начало богослужения — 8:00.
Напомним, почетный настоятель воинского храма Александра Невского Олег Тэор скончался 26 октября на 82-м году жизни.
Протоиерея похоронят в Выбутах.