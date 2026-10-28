Гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставлен в храм Александра Невского

Гроб с телом протоиерея Олега Тэора крестным ходом из храма священномученика Климента Римского перенесли в храм святого князя Александра Невского города Пскова сегодня, 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фотографии: диакон Лев Савинов

С этого времени в храме святого Александра Невского можно проститься с батюшкой. Доступ в храм будет открытым вплоть до отбытия гроба на погост Выбуты по окончании отпевания на следующий день, которое начнется по окончании литургии 29 октября. Начало богослужения — 8:00.

Напомним, почетный настоятель воинского храма Александра Невского Олег Тэор скончался 26 октября на 82-м году жизни.

Протоиерея похоронят в Выбутах.