Народный праздник Лонгин Сотник отмечают россияне сегодня

Ежегодно 29 октября православные верующие чтят память мученика Лонгина Сотника, римского воина, охранявшего место распятия Иисуса Христа и ставшего одним из первых свидетелей Его Воскресения. В народном календаре дата получила название «Лонгин Сотник» или «Лонгин Вратник».

Лонгин родился в I веке в селении Ардалес в Каппадокии, исторической области на территории современной Турции. Он выбрал военную стезю и дослужился в римской армии до звания центуриона, командира воинского подразделения, которое называли центурией, или сотней. За что и получил прозвище Сотник.

Когда Спасителя повели на Голгофу для распятия, Лонгин вместе с другими воинами получил приказ охранять место его казни. Согласно Евангелию от Матфея, после смерти Христа произошло землетрясение, сотряслись скалы, а завеса Иерусалимского храма разорвалась надвое. Пораженный увиденным сотник, стоявший возле креста, признал в распятом Сына Божия. Евангелисты Марк и Лука также упоминают этого римского офицера, однако не называют его имени.

С Лонгином связывают и другой эпизод распятия. Евангелист Иоанн сообщает, что один из воинов пронзил копьем бок уже умершего Христа, после чего из раны истекли кровь и вода. В самом евангельском тексте имя солдата не указано, однако церковное предание отождествляет его с Лонгином.

Согласно житию, сотник страдал заболеванием глаз. Когда он пронзил тело Спасителя, капли крови и воды попали ему на лицо, после чего зрение восстановилось. Пережитое исцеление и события на Голгофе убедили воина в том, что распятый Иисус был Сыном Божиим.

Вскоре Лонгину вновь поручили нести стражу — теперь у гробницы, куда ученики положили тело Христа. Иудейские первосвященники опасались, что последователи Иисуса могут забрать его и объявить о Воскресении. По их просьбе префект приказал выставить охрану возле гроба.

На третий день после распятия у гробницы Христа произошло сильное землетрясение. Согласно Евангелию от Матфея, с небес сошел ангел, отвалил камень, закрывавший вход в пещеру, и сел на него. Его облик сиял, словно молния, а одежды были белыми, как снег. Увидев это, Лонгин и двое его сослуживцев, охранявших гробницу, задрожали от страха, уверовали в Воскресение Христа и решили открыто рассказывать о нем людям.

Вскоре Лонгин решил оставить военную службу, принял крещение от апостолов и вместе с двумя уверовавшими сослуживцами отправился на родину, в Каппадокию. Там бывший сотник проповедовал, обращая многих к новой вере. Узнав об этом, император Тиберий приказал казнить Лонгина и его соратников.

По церковному преданию, святой заранее узнал о грозившей ему смерти. Он сам вышел навстречу солдатам, приветливо заговорил с ними и пригласил в свой дом, не раскрывая своего имени. За ужином хозяин расспросил гостей о цели их приезда. Те признались, что получили приказ казнить христианских проповедников. При этом они даже не подозревали, что сидят за столом человека, которого разыскивают.

Лонгин отправил гонца за своими товарищами и всю ночь молился, готовясь к предстоящей казни. На следующее утро, когда бывшие сослуживцы прибыли, он открыл гостям правду и назвал себя. Воины были потрясены. Они не хотели лишать жизни человека, так радушно их встретившего, и предложили ему скрыться. Однако святой отказался бежать и сам попросил солдат исполнить приказ.

Все трое бывших военных облачились в белые одежды, помолились и спокойно подготовились к казни. Перед смертью святой указал место, где следовало похоронить их тела. Солдаты исполнили его просьбу, а отсеченную голову Лонгина увезли в Иерусалим, чтобы подтвердить выполнение поручения.

Первосвященники, удостоверившись в смерти бывшего сотника, приказали выбросить его голову на мусорную кучу за городской стеной. Спустя некоторое время в Иерусалим прибыла слепая вдова из Каппадокии. Женщина надеялась поклониться христианским святыням и получить исцеление. В путешествие она взяла единственного сына, который помогал ей передвигаться. Однако вскоре после прибытия в город юноша тяжело заболел и умер.

Убитая горем мать осталась одна. По преданию, однажды во сне ей явился святой Лонгин и сообщил, где находится его голова. Он велел женщине отправиться за город и разыскать святыню. Вдова попросила сопровождавших отвести ее к месту, где складывали мусор. Там она принялась разгребать землю руками. Когда она обнаружила голову мученика, к ней вернулось зрение. Впоследствии исцеленная увезла святыню в Каппадокию и похоронила ее вместе с телом умершего сына.

После этих событий Лонгина стали особенно почитать как небесного помощника людей, страдающих глазными болезнями. С именем сотника связывают и знаменитое Святое копье, или копье Лонгина — одну из реликвий, почитаемых как орудие Страстей Христовых. Она хранится в соборе Святого Петра в Ватикане.

На Руси день почитания святого получил название «Лонгин Сотник» — по его воинскому званию. Еще одно распространенное наименование, «Лонгин Вратник», появилось из-за поверья, что мученик охраняет вход в дом и не позволяет нечистой силе проникнуть в жилище.

Утро верующие начинали с посещения храма и молитвы мученику Лонгину. Святого прежде всего просили об исцелении глазных болезней, сохранении зрения и помощи людям, утратившим способность видеть. К нему обращались и родственники больных, прося облегчить их страдания и укрепить здоровье. Существовал также обычай умываться утром холодной колодезной или родниковой водой. Во время умывания люди читали молитвы мученику, надеясь сохранить остроту зрения.

После службы предки доставали из сундуков тулупы, шубы, шерстяные платки и другую теплую одежду, которую предстояло носить до весны. Вещи осматривали, очищали от пыли и выносили на улицу, чтобы проветрить под лучами осеннего солнца. По поверью, свет и первый морозец очищали ткань от дурного глаза.

В этот день солнечному свету приписывали особую целительную силу. Даже если утро выдавалось холодным, люди старались ненадолго выйти во двор и подставить лицо солнечным лучам. Считалось, что такое тепло помогает сохранить здоровье и оберегает от зимних болезней.

Особо почитали Лонгина охотники. Перед выходом на промысел они просили святого о хорошем зрении, меткости и благополучном возвращении домой. Предки верили, что сотник помогает вовремя заметить опасность и избежать неприятностей в лесу, пишут «Известия».