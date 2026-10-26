Два клирика Великолукской епархии рукоположены в саны диакона и иерея

Два клирика Великолукской епархии рукоположены в сан диакона и сан иерея в воскресенье, 25 октября, во время божественной литургии в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки. Епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил хиротонию во пресвитера диакона Олега Иванова, который продолжит служение в храме Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.
Фоторепортаж: Дарья Нетреба / Невель
За той же литургией владыка Варнава совершил хиротонию диакона в иподиакона Андрея Антонова, который после прохождения сорокоуста продолжит служение в одном из храмов Великолукской епархии.
Напомним, 25 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, память святых отцов VII Вселенского собора, установившего иконопочитание, епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки. Его преосвященству сослужил секретарь Великолукского епархиального управления иерей Вадим Яковлев, ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора иерей Роман Донец и клирик собора иерей Николай Русских. Диаконский чин возглавил клирик храма Святой Троицы города Себеж диакон Пётр Нетреба.