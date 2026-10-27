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Празднования в честь Иверской иконы Божией Матери проводят сегодня православные

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26 октября — один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы.

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время — по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков — монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей.

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею. Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату — день перенесения списка иконы. По календарю Русской Православной Церкви по новому стилю — это 26 октября.

25 февраля празднуется еще одна дата, посвященная Иверской иконе Божьей матери. В этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

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