Иоанн Златоуст наряду с Василием Великим и Григорием Богословом входит в число трех вселенских святителей. Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника.

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Получив хорошее образование и приняв крещение в зрелом возрасте, после смерти матери Иоанн посвятил себя монашеской жизни. Шесть лет он провел в уединении и строгой аскезе, однако из-за ухудшения здоровья был вынужден вернуться в Антиохию. Там он принял священный сан и прославился своими проповедями, за выдающееся красноречие получив прозвище Златоуст.

В 398 году Иоанн возглавил Константинопольскую церковь. Святитель придерживался скромного образа жизни, направлял церковные средства на помощь бедным и выступал против роскоши и нравов императорского двора. Его проповеди вызвали недовольство императрицы Евдоксии, что в итоге привело к изгнанию. Сначала Иоанна отправили в Армению, а затем распорядились перевести в Питиунт (современная Пицунда). Однако изнурительной дороги святитель не выдержал и в 407 году скончался в Команах.

В 438 году мощи Иоанна Златоуста перенесли в Константинополь. После захвата города крестоносцами в 1204 году святыня оказалась на Западе. В 2004 году папа Римский Иоанн Павел II передал часть мощей Константинопольскому патриархату. Сегодня они хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

При этом вопрос о местонахождении главы святителя остается спорным. На обладание этой реликвией претендуют две православные святыни — храм Христа Спасителя в Москве и Ватопедский монастырь на Афоне.

По народному календарю 26 ноября отмечают Златоустов день. На Руси его считали рубежом между осенью и зимой, после которого наступали настоящие холода. Хозяйки вывешивали на улице белье, веря, что ветер поможет избавить домочадцев от болезней.

В этот день крестьяне посещали церковь, обращались к Иоанну Златоусту с молитвами о помощи и благополучии. После службы всей семьей садились лепить пельмени. По поверью, чем больше пельменей удавалось приготовить и съесть, тем счастливее обещал быть предстоящий год.