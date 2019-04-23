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Колокольные звоны в исполнении лучших звонарей Северо-Запада России прозвучат в Пскове 29 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля

В рамках звонильной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля 29 апреля в Пскове прозвучат пасхальные колокольные звоны в исполнении лучших звонарей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова.

Расписание звонов:

12:00 Храм Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (Георгиевская ул., 3а)

13.00 Храм святителя Василия Великого на горке (Октябрьский пр., 5)

15:00 Храм святого благоверного князя Александра Невского (Мирная ул., 1)

Кроме того, в рамках камерной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля 29 апреля в 19.00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии выступят солисты Мариинского театра и солисты Академии молодых оперных певцов под руководством Ларисы Гергиевой.

Напомним, XVIII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 27 апреля по 12 мая 2019 года. Он состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За семнадцать лет проведения фестиваль стал одним из самых крупнейших и ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами – участниками фестиваля.

В Год театра Московский Пасхальный фестиваль своей обширной географией и насыщенными программами – симфонической, хоровой, камерной и звонильной – вновь намерен подтвердить высочайший статус музыкального события мирового уровня. Неизменными остаются главные принципы фестиваля: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность и патриотизм.

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