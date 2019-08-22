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Остаться в живых

26.08.2019 19:42|ПсковКомментариев: 0

144 млн человек, 365 эпизодов ежегодно и масса жестоких сцен без возрастных ограничений: в нашей стране разворачиваются действия популярнейшего российского сериала «Остаться в живых». Его съемки проходят в круглосуточном режиме: барах и пабах, хрущевках и золотых кварталах, деревнях и городах-миллионниках. Варианты развития событий обычно «бессмысленны и беспощадны», а актеры никогда не получат «Золотой Глобус». Но у каждого героя есть шанс и надежда выжить. Достаточно сделать одно - прекратить пьянство и употребление наркотиков.

#зазож

На рубеже XX-XXI века алкоголь стал поистине бедой для жителей России. Простые цифры: десять лет назад от алкоголя напрямую и от его последствий (инфаркты, онкология, инсульты) умирало от 500 до 700 тысяч человек, а уровень потребления алкоголя на каждого гражданина нашей страны (включая детей и стариков) составлял 18 литров спирта в год по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это при том, что, ВОЗ официально предупреждает:  уровень потребления спиртных напитков начинает представлять национальную опасность, если в стране в год на душу населения потребляется более 8 литров алкоголя. Кто не помнит типичные пейзажи конца 90-х: наспех сколоченный киоск с выстроившейся к нему очередью мужиков, еще вчера строивших БАМ и ставивших рекорды на производствах, покосившиеся столики и долгие разговоры «за жизнь», заканчивавшиеся диалогами из анекдотов: «Ты меня уважаешь?».

Сегодня ситуация начинает меняться. Медленно - но верно. Россия наконец-то потеряла сомнительное лидерство в списке стран-смертниц: по данным отечественного Минздрава, потребление алкоголя в стране снизилось до 9,7 литра этанола на человека в 2017 году, что соответствует уровню 11,55 литра на лиц старше 15 лет. Эти статданные озвучил в своем докладе на пленарном заседании Всероссийского открытого профессионально-общественного форума «За ЗОЖ», прошедшего на днях в Пскове, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Сам факт проведения подобного мероприятия говорит, как минимум, о том, что проблема не замалчивается, что пути ее решения волнуют многих - общественников, педагогов, молодых людей, представителей власти и духовенства из 15 регионов страны. Неслучайно и само место проведения форума: в Национальном рейтинге трезвости регионов-2018 Псковская область заняла лишь 60-е место из 85, кроме того, регион неоднократно фигурировал в перечне областей, лидирующих по уровню смертности по причине алкоголя.

На протяжении трех дней участники форума вели диалог о том, как переломить складывавшийся десятилетиями тренд и вовлечь молодежь в жизнь без алкоголя и наркотиков. В рамках мероприятия были высказаны конкретные предложения и примеры того, что уже предпринимается в разных уголках России для борьбы с вредными привычками. В частности, в Псковской области благодаря созданию целой сети физкульт- и воркаут-площадок оживилась спортивная жизнь региона, что не могло не сказаться на снижении интереса молодежи к нездоровым развлечениям. «Выбор спорта, здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, правильное питание — всё это является осознанным выбором здравомыслящего человека. И, что не менее важно, сильная личность — единственная защита от вызовов современности, от всего, что может разрушить ваше здоровье, карьеру, а иногда и жизнь», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приветствуя гостей форума.

Кроме того, псковские педагоги и школьники на различных площадках форума поделились своим уникальным опытом. Например, средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина представила проект «Школа здорового быта», направленный на формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью, развитие устойчивой мотивации к ЗОЖ, навыков безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в экстремальных ситуациях. Работа с молодежью проводится с помощью исследовательских уроков, лабораторных и практических занятий, тренингов, деловых игр.

Еще один псковский проект - «Школа-центр - территория здоровья», который реализуется на базе Центра специального образования №1 при поддержке ПсковГУ и Псковского технического лицея. Благодаря проекту в центре создана модель адаптивного здоровьесберегающего образовательного пространства, что позволило улучшить показатели динамики здоровья обучающихся.

#зажизнь

Конечно, работа в регионах была бы невозможна без параллельных мер, предпринимаемых государством. О них на форуме подробно рассказал инициатор мероприятия митрополит Псковский и Порховский Тихон, который занимается проблемой противодействия алкоголизации больше 10 лет,   является сопредседателем (совместно с академиком Л.А.Бокерия) Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, а также Председателем общественного совета Росалкогольрегулирования. Именно Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы стал инициатором в 2008 году разработки и осуществления на базе общественных организаций скоординированной программы мероприятий, направленных на снижение сверхвысокого потребления алкоголя в Российской Федерации в первую очередь среди молодежи и подростков.

Митрополит напомнил собравшимся, что Правительством Российской Федерации в 2009 году была подготовлена Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения российской федерации на период до 2020 года. В разработке концепции принимали активное участие общественные организации и в первую очередь Русская Православная Церковь.

«Дума, Правительство, наши СМИ, Русская Православная Церковь и другие общественные организации за девять лет провели огромную и, что очень важно, не раздражающую общество, не вызывающую протесты и социальные волнения работу, - подчеркнул митрополит Тихон. - Мы все хорошо помним, как негативно была воспринята антиалкогольная кампания восьмидесятых годов с ее вырубкой виноградников, тотальными запретами, абсурдом вроде принудительных безалкогольных свадеб, короче насилием над гражданским обществом. Антиалкогольная компания, проведенная в прошедшие девять лет, была, если можно так сказать, самой незаметной, но, безусловно, одной из самых эффективных в истории нашей страны».

По словам митрополита Псковского и Порховского, в результате деятельности Совета была усилена  ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним, вплоть до уголовной, повысились акцизы на крепкие спиртные напитки, пиво приравняли к «прочей алкогольной продукции» (до этого пиво удобно для производителей числилось как «продукт питания» и с него не взимались никакие дополнительные налоги) , ограничено время и места продажи алкоголя, в России был введен запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах. Были созданы и показаны по центральным каналам 9 полнометражных документальных фильмов и 46 роликов социальной рекламы о вреде алкоголя. Все видеоматериалы были на безвозмездной основе разосланы в регионы для показа на местном телевидении, в кинотеатрах, учебных заведениях и воинских частях. Некоторые, кстати, показали и участникам форума «За ЗОЖ». Увидят их и псковские школьники после летних каникул - на уроках ОБЖ.

«Они увлекательные, интересные, они тяжёлые, по-настоящему страшные, но они отражают действительность, - сказал митрополит о роликах, снятых десять лет назад, но, к сожалению, не утративших своей актуальности. - Посмотрев их,  ребята уже сами задумаются, устремляются ли они со спринтерской скоростью по этому страшном пути или все таки они включают рассудок и берут ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких, своих будущих детей, семей, за саму Россию».

#трезвыйвыбор

Благодаря мерам, заложенным в Концепции, широко распространенное мнение, что россияне — самые пьющие в мире, все больше расходится с реальностью.

Вот лишь часть данных официальной статистики, впервые озвученных митрополитом Тихоном на форуме:

- Россия вышла на 1-е место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран (за 2005–2017 годы): в 2017 году в России был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время: средняя продолжительность жизни в России оказалась равна 72,7 года (для мужчин составила 67,5 лет, для женщин – 77,6), эти показатели также продолжают расти;

- в период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2018 год смертность от случайных отравлений алкоголем, по данным Росстата, сократилась с 13,6 до 3,8 на 100 тыс. человек, то есть более чем в три с половиной раза;

– контингенты больных алкоголизмом сократились с 2082 тыс. человек в 2008 году до 1304,6 тыс. человек в 2017 году, то есть на 778,1 тыс. человек или более чем на 37%;

– заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами снизилась с 121,5 до 53,2 на 100 тыс. человек, то есть на 56,2% за период с 2008 по 2017 год;

- смертность от транспортных травм всех видов снизилась с 25 человек на 100 тыс. населения в 2008 году, до 12,8 человек в 2018 году, то есть почти в два раза.

– численность выявленных и учтенных детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, снизилась с 126 тыс. в 2008 году до 50,5 тыс. в 2017 году, то есть более чем в 2,5 раза;

– число убийств в расчете на 100 тыс. человек снизилось с 16,5 в 2008 году до 5,2 в 2018 году, то есть более чем в 3 раза с момента начала активной антиалкогольной кампании (82% всех убийств совершается преступниками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения);

– число самоубийств, тесно связанное с уровнем потребления этанола, снизилось с 26,9 случаев на 100 тыс. человек в 2008 году, до 12,2 человек в 2018 году, то есть более чем в два раза.

– доходы консолидированного бюджета Российской Федерации от акцизов на алкогольную продукцию выросли с 196,1 млрд руб. в 2011 году до 397,1 млрд руб. в 2017 году, то есть примерно в 2 раза (без учета инфляции).

Тем не менее, несмотря на снижение остроты проблемы злоупотребления алкоголем, она по-прежнему остается актуальной в России.

Отвечая на вопросы журналистов, чем можно заменить вредные привычки, митрополит Тихон ответил совершенно определенно: «Вредные привычки – алкоголь, табак и наркотики – можно заменить лишь одним – жизнью. Ни для кого не секрет, что люди, которые переступают грань разумного, становятся проклятием для самих себя и своих близких. Причём переступить эту грань очень легко, человек сам этого не замечает, Каждый из нас знает несчастных, абсолютно спившихся людей, которые говорят, что они не пьяницы. Это помрачение ума. Хуже нет морализировать на эту тему вреда алкоголя. Хуже нет читать нравоучения. Но напомнить и показать всю опасность этой грани, совершенно необходимо. Это то, чем мы сейчас и занимаемся».

Собственно, основная цель уникального форума и заключалась изначально в том, чтобы донести эту мысль до молодежи, показать подрастающему поколению, что всегда есть альтернатива, есть некие интересные увлекательные занятия, которые могут сделать их счастливыми. «Это для начала. А дальше каждый найдёт себе применение, дело по душе, - надеется владыка. - Мы не боремся с напитками, мы боремся с проблемой, а проблема велика. Наша цель - не морализаторство, а обращение к молодёжи с призывом подумать о себе и своём будущем».

В жизни любого сериала рано или поздно наступает момент, когда его снимают с эфира. Декорации разбирают, костюмы сдают в музей, герои приступают к сочинению ностальгических воспоминаний о лихой юности. Пора, наверное, закругляться и многосерийному «мылу» о том, как Россия с пьянством боролась. По крайней мере, на съемочной площадке уже отчетливо прозвучало: «Стоп! Снято! Будем жить!»

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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