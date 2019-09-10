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Храм Александра Невского приглашает псковичей 12 сентября на престольный праздник

12 сентября храм святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове отмечает престольный праздник: в этот день Православная Церковь празднует перенесение императором Петром I святых мощей благоверного великого князя Александра Невского из города Владимира в новую столицу Российского государства Санкт-Петербург в честь побед и заключения «вечного» мира со Швецией.

Программа праздника

11 сентября (среда)

18.00 - Всенощное бдение.

12 сентября (четверг)

09.00 – праздничная Божественная Литургия и Крестный ход вокруг храма (по завершению Божественной Литургии). В престольном празднике принимают участие воины, ветераны, молодежь, дети, учащиеся и студенты, жители Пскова, области, гости из разных городов России и зарубежья.

11.00 - ярмарка овощей, фруктов и цветов, выращенных школьниками; выставка поделок и мастер-классы народных умельцев на площади возле храма

11.30 - выступления коллективов художественной самодеятельности и детских творческих коллективов у храма с исполнением народных песен, духовных и военно-патриотических песнопений.

12.30 – 13.00 - концерт военного духового оркестра.

Приглашаются все желающие.

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